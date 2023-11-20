قيادي بحزب حماة الوطن: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أكد المستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن، أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقر انطلاقها مطلع الشهر المقبل واجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع كونها حق دستوري يتحكم في حاضر البلاد ومستقبلها ويرسم ملامح السنوات القادمة من عمر الدولة.

النزول إلى صناديق الاقتراع

وأضاف حاتم العشري في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأحداث التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية وما يحدث من متغيرات إقليمية توجب تلبية نداء مصرنا بالنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية ليرى العالم أن المصريين لم ولن يتخاذلوا عن دعم بلادهم في أي وقت.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتطرق القيادي بحزب حماة الوطن للحديث عن شعار الحزب بالدعاية الانتخابية التي ينظمها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي «أمان.. استقرار.. تنمية» قائلا إن هذا الشعار جاء ايماناً بمنهجية المرشح الرئاسي في إدارة شؤون الدولة خلال السنوات الماضية لا سيما تقديراته السباقة نحو خطورة الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطنية حيث كان أول الداعين لضرورة حل الأزمة قبل أن تصل لما وصلت إليه من أوضاع إنسانية غير مقبولة.