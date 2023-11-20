تحصين 11 ألف رأس ماشية «دليفري» مجانا بكفر الشيخ

كشف الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، توفير خدمة عبر 137 فريقًا بيطريًا، لتحصين الماشية من الأبقار والجاموس، «من بيت لبيت» كخدمة مميزة «دليفري»، توفرها المديرية لمربي الماشية، وذلك لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمي القلاعية، وحمي والوادي المتصدع، والتي تجري حاليًا.

توزيع فرق بيطرية من بيت لبيت

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنّه تم توزيع الفرق البيطرية «من بيت لبيت»، في محافظة كفر الشيخ ، حسب كثافة الحيوانات بالقري والمدن بهدف تحصينها، حيث يتم توفير كافة المستلزمات البيطرية لهم، وسيارات التنقل والدعم اللازمة خلال حملات التحصين، والتي تمكنت من تحصين 11 ألفًا و400 رأس ماشية، موضحًا أنّ تلك الحملات تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

خدمات مسيرة من الطب البيطري لمربي الماشية

وأشار إلى أنّ توفير تلك الخدمة، يأتي في إطار تسير عمليات تحصين الماشية دون عناء أو تحمل أي تكلفة تذكر على مربي الماشية، وبهدف التحصين وحصر الماشية أولًا بأول، وذلك من خلال حصر الحيوانات داخل كل وحدة بيطرية بشكل دقيق.