«بيطري كفر الشيخ» يُنظم عددا من الندوات للتوعية بالأمراض المعدية للماشية

نظمت إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، عددًا من الندوات الإرشادية في جميع الإدارات البيطرية التابعة للمديرية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، وسلامة المواطنين من الأمراض الوبائية، واستمرارًا لحملة التوعية والإرشاد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم ندوات عن الأمراض المعدية والوبائية

وجرى تنظيم العديد من الندوات الإرشادية عن الأمراض المعدية والوبائية، وأهمية التحصين والترقيم والتأمين، وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية للحصول على غذاء آمن، وأيضًا أهمية مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن آمن، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية.

عمل العديد من اللقاءات الفردية مع المواطنين

ومن جهته، أكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنّه جرى عمل إرشاد من بيت لبيت، وعمل العديد من اللقاءات الفردية مع المواطنين، وأيضًا الوصول لجميع فئات المجتمع في المدارس ومراكز الشباب والمجالس المحلية والجمعيات الزراعية، كما يتم الرد على استفسارات الفلاحين والأهالي، لضمان وصول الدعم للفلاح والحفاظ علي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي إيماناً بدور الطبيب البيطري في الإرشاد والتوعية.