جامعة أسيوط تطلق الجولة الثالثة من مسابقات الدورى البيئى الحلم الأخضر

انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات الجولة الثالثة من مسابقات الدورى البيئى الحلم الأخضر (دور الـ8)، بجامعة أسيوط، بمشاركة 8 فرق من مختلف الكليات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن مسابقات الدورى البيئى تعكس رؤية الجامعة فى دعم وتشجيع الطلاب على البحث العلمى والابتكار، والاهتمام بقضايا البيئة؛ بهدف بناء جيل قادر وفعال على التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة، وتطوير البيئة للأجيال القادمة.

وبدأت فعاليات الجولة الثالثة، بمشاركة الطلاب في المسابقات الفنية، والثقافية، والرياضية، وتضمنت المسابقة الثقافية، عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول ابتكارية لها.

أما المسابقة الرياضية، فقد تضمنت التنافس فى رياضتى تنس الطاولة، وكرة السرعة.

أما المسابقة الفنية، فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة، باستخدام الأقلام الملونة.

وضم دور (8)، فرق كليات: جامعة أسيوط الأهلية (الجبال)، التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، جامعة بدر (الصحراء)، التربية (الهلال)، فريق جامعة أسيوط (الشمس)، الفنون الجميلة (الشتاء)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (اللوتس)، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية (أمواج البحر).

وتكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من مجموعة من الأساتذة والخبراء من مختلف الكليات بالجامعة.

ويتنافس الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الـ8، للصعود إلى الدور النهائى، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل.