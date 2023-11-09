وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في العام المالي المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ انعقاد مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هذا العام وسط حضور مميز، والاحتفاء بالجهود المبذولة لهذه المبادرة التي تم إطلاق الدورة الأولى منها في أغسطس الماضي، لافتة إلى أنه يتم إطلاقها هذا العام لتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر والتقليل من حدة التضررات المناخية في كافة محافظات مصر.

«السعيد»: المبادرة تستهدف دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزارء والمحافظين، أنَّ المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تمثل الإطار الحاكم لكل البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية.

نسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية على أرض الواقع

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ الدولة المصرية تسعى إلى تحويل هذا الهدف الاستراتيجي لـ مشروعات تنموية على أرض الواقع، وذلك من خلال تقدير الخطة الاستثمارية للدولة ليتم زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من اجمالي الاستثمارات العامة، لتصبح 50% بدلاً من 40% وذلك في موازنة العام المالي المقبل، 2024/ 2025.

توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار تغيرات المناخ في موازنة العام الحالي

وأشارت «السعيد»، إلى أنه تم توجيه حوالي 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيف من آثار التغيرات المناخية في الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، مؤكدة أنَّ المبادرة في حد ذاتها هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية بمؤتمر اتفاقية الأطراف، وتم وصفها بأنجح مبادرات العمل المناخي في مصر.

المبادرة تضمنت العديد من الفئات

وأضافت وزيرة التخطيط، «تضمنت المبادرة العديد من الفئات، مثل المشروعات المرتبطة بالمرأة والمجتمع المدني، والمشروعات صغيرة الحجم والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يعد تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة».

واستعرضت أهم مزايا المبادرة، من التأكيد على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في العمل المجتمعي والتنموي، لافتة إلى أنَّ 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروع فازت بجوائز بالدورة الثانية لهذه المبادرة.