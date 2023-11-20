الصحة الفلسطينية: ارتقاء 12916 شهيدا في قطاع غزة والضفة الغربية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الرسمي الصادر عنها مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12916 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32850 جريح، منذ بداية العدوان الشامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.

الصحة تواجه صعوبة في حصر أعداد الشهداء

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وبينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس الأحد، أكثر من 12700 شهيد، بينهم نحو 5350 طفلا و3250 امرأة و695 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألف مصاب.

4500 مواطن في عداد المفقودين منهم 3500 طفل

وأفاد النازحون من الشمال بوجود جثامين في الشوارع، وحتى 15 نوفمبر الجاري، لا يزال أكثر من 4500 مواطن في عداد المفقودين، منهم 3500 طفل لا يزالون مفقودين ويفترض أنهم محاصرون أو ماتوا تحت الأنقاض.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 220 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وأضافت أن الغارات الجوية، التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، استمرت على مستشفى الشفاء، وجرى اعتقال مريض واحد على الأقل، أثناء عمليات التفتيش والاستجواب التي أجرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.