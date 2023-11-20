أستاذة حضارة وتاريخ: فكرة حفر قناة السويس بدأت في عهد الفراعنة

قالت الدكتورة حسناء الدمرداش، أستاذة الحضارة والتاريخ، إن فكرة حفر قناة السويس بدأت في عهد الفراعنة، وكان الهدف منها هو ربط البحر الأحمر والمتوسط، عن طريق النيل والبحيرات المرة ووصلها بالبحر الأحمر، وبدأت بقناة سيزوستريس التي حُفِرَت ثم رُدمت مع مرور الزمن، مشيرة إلى أن معظم حكام مصر في العصور القديمة قاموا بمحاولات لربط البحرين.

أساس نشأة قناة السويس

وأضافت الدمرداش، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات«dmc»، أن الخليفة جعفر المنصور طلب ردمها ليستطيع المرور إلى مكة والمدينة وهذا ما يؤكد وجود الممر، مؤكدة أن «فرديناند ديليسبس»، صديق الخديو محمد سعيد، والذي أثر عليه إلى حد بعيد لتأسيس قناة السويس، وبالفعل شرع منذ عام 1854 في المباحثات والخطط الاستراتيجية للبدء في حفر القناة، وبدأ الحفر منذ 1859.

فرمانات قناة السويس

واستكملت: «كان هناك عدة فرمانات بخصوص نشأة القناة، أهمها أن قناة السويس قناة مصرية، ويكون رئيسها فرديناند ديليسبس، ومديرها مصري تقوم الحكومة المصرية بتعيينه، قناة السويس قناة محايدة لكل دول العالم تمر بها سفن من جميع أنحاء العالم».