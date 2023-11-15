الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس.. عائد ثابت والمدة تصل لـ5 سنوات

تقدم كل البنوك المصرية خلال الفترة الحالية شهادات ادخارية بالعملات الأجنبية، والتي تختلف تفاصيلها ومميزاتها من بنك لآخر، ومن بينها بنك قناة السويس.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس، كما يلي:

تفاصيل الشهادة الدولارية

- يحصل على الشهادة الأفراد الطبيعيون.

- يبلغ الحد الأدني لشراء الشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة الدولارية إلى 5 سنوات.

- العائد ثابت طوال فترة الشهادة.

- يتم دفع العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

شروط الاسترداد

- يمكن للعملاء استرداد الشهادة من بنك قناة السويس بعد مرور أول سنة، وذلك وفقا لجدول الاسترداد.

- كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 85% من قيمتها، وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

المستندات المطلوبة

- للعملاء الحاليين طلب اصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 5 سنوات للأفراد.

- للعملاء الجدد مستندات فتح حساب، إضافة إلى طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات للأفراد.