بنك قناة السويس: ارتفاع الودائع لـ75.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، المملوك للدولة، إن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.36 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 735 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، محققاً نسبة نمو قدرها 85% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 74%، ليصل إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وأشار إلى ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 157%، ليصل إلى 515 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ200 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

ارتفاع الودائع

وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 23.5% ليصل إلى 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ74.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 14% لتصل إلى 75.1 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ65.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

زيادة صافي محفظة القروض

ونجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4%، لتصل إلى 33.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022، في حين ارتفع إجمالي قروض الشركات ليصل الى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو قدره 12%.

كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 30% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزي المصري وهي 25%، وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة التنوع في التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده في دعم الاقتصاد الوطني.