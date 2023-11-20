محافظ كفر الشيخ: منع توصيل المرافق للمباني المخالفة ومحاسبة المقصرين

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة المرور المستمر من قِبل رؤساء المدن والمراكز، ورؤساء القرى، وكذلك جميع القطاعات صاحبة الاختصاص، على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف منع أي توصيل مرافق أو خدمات للمباني المخالفة على الرقعة الزراعية، وعلى أراضي أملاك الدولة.

تنفيذ عدد من الإزالات

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إزالة مباني مخالفة بمراكز: (الحامول ، والرياض، وفوه، ومطوبس، وسيدي سالم)، والتي شملت العشرات من إزالة المباني من على الرقعة الزراعية حتى سطح الأرض.

استمرار حملات الإزالة

كما شدد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، على ضرورة التصدي بموجب القانون، وبكل حزم لحالات التعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية، مع ضرورة محاسبة أي موظف يثبت تقصيره في هذا الصدد، بما يحافظ على الأراضي الزراعية، ويحد من تكرار البناء على المساحات الخضراء بالمخالفة.