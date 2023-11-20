انطلاق قافلة طبية مجانية لعلاج الخيول في كفر الشيخ.. تستمر 3 أيام

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية مجانية لعلاج الفصيلة الخيلية، خلال الفترة من اليوم الاثنين 20 نوفمبر وحتى الأربعاء 22 نوفمبر، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، برعاية اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

القافلة الطبية المجانية لمدة 3 أيام

وقال «بشار»، إنّ القافلة الطبية المجانية تُقام على مدار 3 أيام بإدارات «دسوق، والحامول، وبيلا»، لعلاج حيوانات الفصيلة الخيلية، ونشر الوعي بضرورة الاهتمام بها، وذلك بحضور الدكتور عماد نعوم، نائب مدير عام جمعية مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان والفريق المعاون.

صرف العلاج اللازم بالمجان

وأكد «بشار»، أنّه سيتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي المجاني في مختلف التخصصات على الفصيلة الخيلية والتي تشمل «الخيول، والبغال، والحمير»، فضلاً عن صرف العلاج اللازم بالمجان، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب الحيوانات المريضة، وتوفير الغذاء والماء المناسب، وفي مكان صحي وظليل أثناء فترة العلاج، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

جدير بالذكر أنّ مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تحرص بشكل دائم على إطلاق قوافل طبية مجانية لعلاج الفصيلة الخيلية.