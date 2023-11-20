«بيطري كفر الشيخ»: علاج وتجريع 511 من الخيول ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، تنظيم قافلة بيطرية بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، لتحصين وعلاج فصيلة الحيوانات من الخيول، ضد الأمراض المعدية، وكذلك الكشف على التناسليات لدى الإناث منها، وجرى الكشف البيطري على 511 حيوانا، بما يهدف للحفاظ عليها وزيادة إعدادها بشكل كبير.

قوافل بيطرية على مدار 3 أيام

وأضاف وكيل بيطري كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن القافلة البيطرية سوف تستمر 3 أيام، بشكل مجاني، في إدارات دسوق، والحامول، وبيلا، لعلاج حيوانات الفصيلة الخيلية، ونشر الوعي بضرورة الاهتمام بها، وذلك برئاسة عماد نعوم، نائب مدير عام جمعية مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان، والفريق المعاون له، خلال تلك الحملات البيطرية المتتالية.

وأشار إلى أن الحملة البيطرية للفصيلة الخيلية، شملت اليوم الاثنين، قرية سنهور المدينة بمركز دسوق، وغدا الثلاثاء بقرية الزعفران في مركز الحامول، والأربعاء المقبل بمدينة بيلا، في كفر الشيخ.