لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بالغردقة غدا

أكّد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدًا الثلاثاء لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائيّة بواسطة فرق التشغيل، وذلك لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان، أنّ المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «منطقة الزلازل، الوفاء، الاستاد وسط مدينة الغردقة».

أوضح المركز، أنّ سبب فصل التيار الكهربائي عن تلك المناطق يأتي نتيجة عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على أن يعود التيار عقب انتهاء فرق التشغيل والصيانة من إتمام من عملها.

حملات تفتيشية على المنشآت بالغردقة

وفي سياق آخر، شنت أجهزة مدينة الغردقة عدة حملات تفتيشية على المنشآت السياحية، للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للتشغيل، بما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

وأفادت اللجنة المشكلة بتكليف من اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة بمطابقة المنشآت للمواصفات المقررة من وزارة السياحة، والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

وتلاحظ تشغيل عمالة أجنبية بدون تصريح، وعدم استيفاء نسبة تشغيل الـ5% من العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد الفندقين، وعدم تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، والمقابل المادي للإجازات والأعياد الرسمية.