5 أيام في نزل شباب الغردقة.. غرفة فندقية وشاطئ خاص بـ450 جنيها للفرد

يبحث المواطنون عن أرخص أسعار الإقامة في مدينة الغردقة السياحية والتي تستقبل آلاف الزائرين، حيث الأجواء الدافئة شتاء والمعتدلة طوال العام، ويعتبر نزل الشباب بالغردقة أرخص أسعار الإقامة عند قضاء إجازتك بغرف فندقية تطل على البحر، حيث لا تتكلف سوى 450 جنيها فقط لقضاء 5 أيام على شواطئ الغردقة.

أسعار نزل الشباب في الغردقة

كشف أحمد جابر، مسؤول نزل الشباب بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الفرد في شاليهات نزل الشباب 90 جنيها للسرير الواحد في غرفة عائلية شاملة الإفطار، لافتا إلى أن تكلفة قضاء خمسة أيام هي 450 جنيها ويضم نزل شباب الغردقة شاطئا خاصا ومطعما وكافتريا وخدمة مميزة، لافتاً إلى أن وجبة الغداء والعشاء بتكلفة إضافية حسب الطلب.

بيت الشباب الدولي بالغردقة

وأضاف أحمد عبد الباسط، مسؤول بيوت الشباب بالبحر الأحمر، أن نزل الشباب يقع بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة على بعد خمسة كيلو مترات من منطقة وسط البلد فهو قريب من المواصلات العامة ويضم شاطئا خاصا ويتبع الجمعية المصرية لبيوت الشباب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ويقدم خدمة متميزة.

الحجز ببيت شباب الغردقة

وأشار عبد الباسط إلى أن الحجز في نزل الشباب بالغردقة عبر إدارة الحجز ببيت الشباب عبر رقم تليفون 065‪3500079 ويتم تأكيد الحجز بالاسبقية.