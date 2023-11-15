عروض فنادق الغردقة لقضاء الهاني مون والويك إيند.. شتاء دافئ على الشواطئ

تقدم فنادق الغردقة عروضا على الأسعار وخصومات تصل إلى 30% تزامنا مع فصلي الخريف والشتاء، لجذب النزلاء من رواد السياحة الداخلية لقضاء الويك إند على شواطئ الغردقة، تزامنا مع اعتدال طقس الغردقة ودفء درجة حرارة الجو شتاء، حيث تتميز الغردقة طقس دافئ شتاء وأجواء معتدلة طوال العام.

عروض فنادق الغردقة شتاء

وأشار مصطفى نصار، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» إلى عروض فنادق الغردقة شتاء لجذب السياح من رواد السياحة الداخلية لقضاء شتاء دافئ في درجة حرارة معتدلة على شواطئ الغردقة.

َخصومات 30 % على فنادق الغردقة

ولفت إلى أن عروض فنادق الغردقة في فصلي الخريف والشتاء وعمل خصومات على الأسعار تصل إلى 30 % من أسعار فصل الصيف، مؤكدا أن عروض الفنادق جذبت الراغبين في قضاء الويك إيند ونزلاء الهاني مون هم الأكثر إقبالا على عروض فنادق الغردقة شتاء، وتمثل نسبة 20% من النسبة الإجمالية للإشغالات.

فنادق الغردقة

ومن كشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار فنادق الغردقة شتاء تقل عن مثيلاتها صيفا لعملاء السياحة الداخلية لجذب مزيد من الزائرين، لافتا إلى أن أسعار السياحة الخارجية لم تتأثر نظرا الإقبال السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على فنادق الغردقة شتاء لقضاء شتاء دافئ على شواطئ الغردقة عكس الأجواء في أوروبا شديدة البرودة والتي تصل إلى حد الجليد.