نادي الأسير الفلسطيني: قانون إعدام الأسرى يضع إسرائيل ضمن الدول الإرهابية

قال نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، إن مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المطروح خلال الـ6 شهور الماضية بعد تولي حكومة اليمين المتطرفة الحكم، يؤكد عنصرية الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القانون طرح بالفعل خلال الفترة الماضية ولكن لم يوافق عليه.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون عنصري وجريمة بحق الإنسانية، ومن خلال الحديث فقط عن قانون مثل هذا حتى دون إقراره يضع إسرائيل كمنظومة احتلالية في مقدمة الدول التي تمارس الإرهاب بشكل منظم بحق الفلسطينيين.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لن يردع المناضلين

وأكد أن القانون لن يكون رادعا للفلسطينيين والمناضلين الذين يعتبرون أن نضالهم ضد احتلال الإسرائيلي يستند إلى كل القواعد والأنظمة الدولية، متابعا أنه إذا جرى إقرار القانون فلن يكون له تأثير على الحركة الفلسطينية فكل مناضل فلسطيني يقضى حكما بالسجن مدى الحياة كان يدرك تماما ما ينتظره، لكنه صمم على نضاله من أجل الحرية والاستقرار.

وتابع: «الفلسطينيون شعب يخضع لاحتلال عنصري ويمارس ضده مختلف أصناف العنصرية، وبالتالي مناقشة القانون أو إقراره يضع دولة الاحتلال الإسرائيلي على سلم العصابات التي تمارس العنصرية الفظة بحق المناضلين الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل الحرية والكرامة والاستقلال».

الاحتلال يمارس الإعدام يوميا

وأكد أن الاحتلال يمارس الإعدام بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون اتخاذ إجراءات بالمصادقة على القوانين سواء من المعتقلين أو من المناضلين الذين يجرى إعدامهم بالطرقات والحواجز، ونحن أمام كل هذه الأعمال الجماعية التي تمارس ضد الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم وتضع منظومة الاحتلال أمام المسائلة القانونية.

وتابع: «أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مرحلة متقدمة من الانحطاط ومن التنصل من كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأصدر العشرات من القوانين والأوامر العسكرية الضاغطة على المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي».