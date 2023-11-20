انطلاق ورش تدريبية بعنوان «تعزيز القرائية» لمواجهة الأمية بأسوان

أعلن الجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار عن إقامة ورشة العمل الثالثة بعنوان «تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة»، من خلال مبادرة تتضمن عدد كبير من الورشات التدريبية في محافظة أسوان.

وانطلقت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، والدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجهات الشريكة.

وقدم الدكتور محمد ناصف الشكر للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على تنظيم ورش العمل التي تجوب المحافظات، مشيرًا إلى أن المصريين قادرون على صناعة الفارق في قضاياهم الاجتماعية.

وأكد أن النجاح في تحقيق أهداف المبادرة المتعلقة بمواجهة محو الأمية يتطلب مشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.

المبادرة تهدف إلى التعاون مع الجهود الحكومية

وأشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى بناء شراكات وتعاون أكثر في مختلف المحافظات خاصة أن الجهود الحكومية وحدها لا يمكن أن تحقق النجاح، بل يجب أن تشمل الشراكة المجتمعية.

وأوضح أن تعليم الكبار لا يقتصر على محو الأمية فقط، بل هو نقطة البداية وليس الهدف النهائي، وأن القضاء على الأمية ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تؤثر الأمية سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

تقدم كبير تشهده مصر على مستوى البنية التحتية

وأكد أن مصر قد حققت تقدمًا في السنوات الأخيرة في مجال التنمية، حيث شهدت تطويرًا في البنية التحتية والتكنولوجيا، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهتم ببناء الإنسان وتطمح إلى مستقبل أفضل.