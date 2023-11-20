أمين عام مجلس التعاون الخليجي: نتواصل مع أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

قال جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن هناك تعنتا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدم الاستماع لأي نصيحة من المجتمع الدولي يشكل خطرا كبيرا على قطاع غزة.

إسرائيل تتجاهل دعوات المجتمع الدولي

وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلال لقاء لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تتجاهل دعوات المجتمع الدولي إلى وقف هجماتها البربرية على قطاع غزة، وعقدنا مجلسا وزاريا في مسقط دعا للتبرع لصالح قطاع غزة.

وأوضح جاسم، أن دول المجلس أقرت خلال اجتماع مسقط تبرعات بقيمة أولية 100 مليون دولار للفلسطينيين، ونطالب بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، وأن القمة العربية الإسلامية بالرياض أسفرت عن إنشاء لجنة مشتركة لزيارة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على إسرائيل.

وقف العدوان على غزة

وأشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أننا نأمل أن تسهم جولة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللا إنسانية في غزة، ونتواصل مع مصر والأردن وبقية الدول الفاعلة لوقف العدوان على غزة.

وأوضح، أننا نشيد بالدور العظيم لمصر التي لم يغمض لها جفن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن حكومة نتنياهو ملطخة بدماء الفلسطينيين ولا نتوقع منها استجابة لمطالب المجتمع الدولي.

تعنت من الجانب الإسرائيلي يعيق وصول المساعدات

وتابع جاسم محمد البديوي، أننا تمكنا من إقناع الجانب الأوروبي بإدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن هناك تعنتا من الجانب الإسرائيلي يعيق وصول مزيد من المساعدات التي نرغب في إيصالها للفلسطينيين.

وأشار إلى أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة والعالم، وأننا نتواصل مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.