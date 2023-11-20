حملات مكثفة للنظافة ودعم منظومة الإنارة العامة بـ6 مراكز في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة، لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام.

جاء ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة، وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، حرصا على صحتهم.

حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة

في هذا السياق، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى؛ إذ جرى رفع القمامة على كورنيش النيل، وحي وسط وشمال المدينة، وشارع مصر، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وتنظيم حملة نظافة على جسر طراد النيل، امتداد مجلس قروى البرجاية.

وفي مركز ملوي، مهدت الوحدة المحلية عددا من شوارع حي جنوب المدينة ومداخل الشوارع الجانبية، ورفع كفاءتها.

ونفذت الوحدة المحلية في مركز مطاي، حملات نظافة شملت الطريق الدائري وكورنيش الإبراهيمية، ومدخل مطاي الشمالي والجنوبي، ورفعت الوحدة المحلية التربة الرملية بشارع المحطة في حي شرق المدينة، تمهيدا للرصف، إلى جانب رفع المخلفات بشوارع بعض القرى.

وشنت الوحدة المحلية بمركز بني مزار، حملات نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز، وقرى «أبو جرج - الحسينية - شلقام - صفط»، لرفع كفاءة منظومة النظافة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية طريق شارع بورسعيد.

تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة في سمالوط

وفي مركز سمالوط، جرى تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من أحياء المركز، وبعض القرى، ومتابعة أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة بقرى بني غني وبني سمرج.

كما أجرت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، الصيانة الدورية على أعمدة الإنارة والكشافات، إلى جانب تمهيد الطرق ورفع كفاءة شوارع المجالس القروية بقرى دلجا وبني حرام ونزلة البدرمان، لخلق سيولة مرورية، وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي.