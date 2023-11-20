«الداخلية» تكشف حقيقة سرقة «توك توك» من شخص في المنيا: أوهم والده ليبيعه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطاي بمديرية أمن المنيا، من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة المركز، مُصابا بجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله لمركبة «توك توك»، قيادته، ملك والده، بدون لوحات معدنية، في دائرة المركز، استوقفه 3 أشخاص مجهولين بزعم توصيلهم لإحدى المناطق، وهدده أحدهم بسلاح أبيض، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابته والاستيلاء منه على مركبة «التوك توك»، ولاذوا بالهرب.

عدم صحة الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وافتعالها من قبل المذكور، لإيهام والده حتى يتمكن من التصرف في المركبة بالبيع، والاستفادة من ثمنها.

وبإعادة مناقشة الـمُصاب، أيد ما جاء بالتحريات، وأرشد عن مركبة «التوك توك» لدى صديقه «عامل»، مقيم بدائرة المركز «حسن النية»، ولم يكن يعلم بالواقعة، وباستدعاء الأخير حضر وأرشد عن المركبة، واتخذت الإجراءات القانونية.