«صحة المنيا»: المرور على 545 منشأة غذائية وتحرير 164محضرا في حملات تفتيشية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 164 محضرا

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالمرور على 545 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 164 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم مراعاة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية

وأضاف أنه تم ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور علي قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 152 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 473 كيلو أغذية مختلفة و103 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم مصادرة 3 أطنان ملح و1500 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استخراج 782 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.