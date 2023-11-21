طريقة تسميد النباتات المنزلية.. تحدث كل شهر

يهتم الكثير في العناية بالنباتات المنزلية ومراعاتها التي تضيف حالة من الراحة النفسية في البيوت والمنازل والرفاهية والبهجة في المكان والاعتناء بها يحتاج إلى دقة وصبر حتى تدوم فترة طويلة وتوافر كل المتطلبات اللازمة لنموها بشكل سليم ومن ضمنها «التسميد».

التسميد من أهم المتطلبات لنمو النباتات المنزلية بشكل سليم

يقول المهندس أحمد كمال، مدير البساتين بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» إن من أهم متطلبات اللازمة والضرورية لنمو النباتات المنزلية بشكل سليم وجيد التسميد، في العادة التربة تكون محتفظة بأغلب العناصر الغذائية الضرورية، ولكن مع مرور الوقت العناصر الغذائية يحدث لها استهلاك بشكل تدريجي، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على نمو النباتات ويتم تعويضه من خلال إضافة السماد، وطريقة التسميد ليست بالأمر الصعب ولكن ليست هينة بحاجة إلى خبرة وحرفية قليلا وحرص حتى لا يؤثر على النباتات بشكل سلبي ومؤذِ.

استعمال أكثر من نوع في السماد بالتبادل

وتابع مدير البساتين بالدقهلية، أن عملية التسميد تتم كل شهر تقريبا بسماد مكون من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بإذابة ملعقة واحدة من السماد في كوب من الماء ويضاف للتربة، وقبل إضافة السماد لابد من ري التربة أولا للحفاظ على الجذور، وتضاف الأسمدة خلال موسم النمو ويقل التسميد إلى أدنى مستوى خلال فترة الراحة أو السكون ويفضل استعمال أكثر من نوع في السماد بالتبادل ويحذر كثرة استخدام السماد أو إضافة جرعات زائدة منه لأن كثرته تؤدي إلى حرق الجذور وموت النباتات وعلاجه في هذه الحالة يكون من خلال تكرار الري أما في حال إضافة السماد الجاف يتم ري التربة بعد إضافة السماد.