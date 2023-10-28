وكيل «زراعة الدقهلية»: 15700 جنيه سعر قنطار القطن اليوم في المحافظة

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن سعر قنطار القطن حقق في ثان مزاد لبيع القطن 15 ألفا و700 جنيه صنف جيزة 94 طويل التيلة وهذا الرقم قوي جدا بالنسبة لمثل هذا النوع من الأصناف لأنه من الأصناف القوية ذات الإنتاجية العالية والمرغوبة في الدقهلية، إذ أن أول مزاد حقق 16 ألفًا والفرق ليس بكبير وهو عرض وطلب والمزاد مستمر في محصول القطن.

محافظة الدقهلية من أشهر المحافظات في زراعة وإنتاج القطن

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»: محافظة الدقهلية من أشهر المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج القطن ومن أفضل أنواع الأقطان والمرغوبة كذلك وتحتل المراكز الأول في إنتاج محصول القطن، وبسبب منظومة تجارة وتداول الأقطان زادت المساحة المنزرعة في المحافظة وحققت العديد من النجاحات من حيث تحسين تجارة القطن ونظافتها وشفافيتها الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية.

تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لبحث إمكانية تداول القطن

وواصل «سالم» أنه جرى تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية للنهوض بالمحصول وتنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وبالتالي مما شجع الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة في القطن لتلبية احتياجات التصنيع المحلي في ظل النهضة التي تشهدها مصر حاليا سواء في القطن أو في المحاصيل الاستراتيجية كلها.