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جهاز شئون البيئة: «الدقهلية» أكبر المحافظات في زراعة الأرز

كتب:

منة عبده
09:12 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
الدكتور علي أبوسنة

الدكتور علي أبوسنة

أجرى الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، جولة ميدانية لمتابعة منظومة جمع المتبقيات الزراعية بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ومتابعة سير العمل بمحاور المنظومة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الوزرات والجهات المشاركة، وذلك في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وأعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز.

أكبر المحافظات في الدلتا في زراعة محصول الأرز

وتفقد أبو سنة خلال جولته بمحافظة الدقهلية موقع ميت الفرماوى بمركز ميت غمر، وأوضح أن الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات في الدلتا في زراعة محصول الأرز، حيث زرعت هذا العام 404 ألف فدان أرز ينتج عنها 810 ألف طن قش أرز تقريبًا.

وأشارت إلى استمرار الوزارة في التنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة والسيطرة عليها بعدم حرقها، والمساعدة في جمعها من الحقول منعًا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتسم بالتقلبات الجوية، والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصا على سلامة صحة المواطنين والأطفال.

رافق رئيس جهاز شئون البيئة خلال الجولة الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، وقيادات المنظومة بالدقهلية من الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة، وقيادات مديرية الزراعة بالدقهلية والمشاركين من مجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية.

وتضمنت جولة رئيس جهاز شئون البيئة المرور على المحافظات تفقد عدد من مواقع قش الأرز داخل محافظة الشرقية لمتابعة سير أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الاستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، وقد تضمنت المرور على مركز بلبيس وتفقد الأجواء ونسب حصاد محصول الأرز حيث تبين عدم وجود أي حرائق للمخلفات الزراعية.

يذكر أن جملة المنزرع من محصول الأرز بمحافظة الشرقية لعام 2023 بلغت 298.622 ألف فدان، كما بلغت نسبة الحصاد فى المحافظة 8 % حتى الآن من جملة المنزرع.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.