مراسل «إكسترا نيوز» يرصد آخر المستجدات من أمام معبر رفح: استقبال عدد من المصابين

استعرض هشام عبدالتواب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، أبرز المستجدات التي تخص مساعدات أهالي غزة، حيث أكد أنه وصل قبل قليل عدد من المصابين حوالي 9 أشخاص من قطاع غزة إلى معبر رفح استقبلتهم سيارات الإسعاف لتوفير ما يحتاجونه من إسعافات أولية قبل التوجه إلى مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، كما يوجد بعض الحالات التي توجهت إلى مستشفيات في محافظة الإسماعيلية، ومحافظة القاهرة.

الإصابات تختلف ما بين الحروق والكسور

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، خلال استعراض التقرير من معبر رفح عبر القناة، أن الإصابات تختلف ما بين الحروق والكسور في إصابات بالغة أشد خطورة كلها ناتجة عن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتًا إلى أن أعمار المصابين مابين كبار سن ومسنين وشباب لا يزالون في مقتل عمرهم.

شاحنتان محملتان بالوقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أنه دخلت صباح اليوم، شاحنتان محملتان بالوقود من معبر رفح إلي قطاع غزة، ومسألة الوقود في غاية الأهمية، حيث وصل إجمالي حجم الشاحنات التي وصلت إلى قطاع غزة المحملة بالوقود إلى 9 شاحنات بالشاحنتين اللاتين دخلتا إلى معبر رفح، مشيرًا إلى أن البعض لاحظ تفشي بعض الأمراض خلال الأيام الماضية نتيجة لقلة المياه النظيفة الشرب، وهناك تخوفات كبيرة لتصل هذه الأمراض التي تسيطر عليها إسرائيل.