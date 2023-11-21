مع حلول اليوم الـ45 من الحرب.. العاطلون في إسرائيل تجاوزوا 428 ألف شخص

أعلن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، الاثنين، أن معدل البطالة بإسرائيل ارتفع لنحو 10%، منذ أكتوبر الماضي حتى الآن، بعدما أدت الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية لنزوح عشرات الآلاف، من الذين كانوا يعيشون بالقرب من حدود غلاف غزة.

استقر معدل البطالة الرئيسي للإسرائيليين عند 3.4%

ووفق وكالة رويترز، استقر معدل البطالة الرئيسي للإسرائيليين عند حد الـ3.4% خلال الشهر الماضي وحدة، وعن الخسارة المؤقتة في العمل، فوصل معدلها لـ9.6% أكتوبر الماضي، وكان هناك 428.400 شخص عاطلين عن العمل، مقابل 163.600 خلال الشهر السابق سبتمبر.

ومع الهجوم، جرى استدعاء نحو 400 ألف إسرائيلي للخدمة الاحتياطية، أظهرت البيانات الرسمية بأن حوالي 80 ألف إسرائيلي، وضعوا في إجازة غير مدفوعة الأجر خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما انخفض معدل التوظيف بشهر أكتوبر لـ56.5% من أصل 61.1%.

وأوضح مكتب الإحصاءات الإسرائيلي، أنه بسبب الحرب فكان هناك حاجة لإجراء تغييرات بالقوى العاملة، مع عدم إجراء مقابلات للتوظيف تقريبًا بالأسبوع التالي للهجوم، وتمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف، وليس بشكل شخصي.

هذا وعزز معدل البطالة المنخفض بإسرائيل النمو الاقتصادي، ومع إجازات الكثير من المواطنين هناك أو فقدان وظائفهم، فمن المتوقع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع لينمو بنسبة ستصل لـ2.3%، بأقل من المتوقع في عام 2023.