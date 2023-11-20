عضو التنسيقية: القيادة السياسية المصرية أحبطت خطة تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة غد بمجلس النواب وطلبات الإحاطة الموجهة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تأتى في ظرف صعب يعيشه أهالى غزة.

نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف «عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين أن نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة كشفها بيان حكومي فلسطيني، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1330 مجزرة، بجانب أكثر من 6 آلاف مفقود، وعدد الشهداء تجاوز الـ13 ألف شهيد و70% من النساء والأطفال.

عدد الشهداء من الكوادر الطبية وصل إلى 2100

ولفت النائب عماد خليل إلى أن عدد الشهداء من الكوادر الطبية وصل إلى 2100 طبيب و22 من رجال الدفاع المدنى وأكثر من 60 صحفيا ، بجانب استهداف عدد كبير من المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وما يحدث إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنفيذ تهجير قسرى ضد الفلسطينيين.

وشدد على أنه لولا وقوف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضية الفلسطينية لكانت تمت تصفية القضية الفلسطينية.