طارق رضوان: الموقف المصري تجاه غزة ثابت.. ولا بد من تحرك دولي 

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه تقدم بطلب إحاطة يناقشه مجلس النواب غدا مع رئيس الوزراء ضمن طلبات إحاطة مقدمة من النواب حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

رضوان يحذر من استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية

وحذر رضوان من استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينين باتجاه سيناء، مشددا على تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحدود والأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون فيه.

وطالب رضوان، في تصريحات لـ«الوطن» بتدخل دولي لوقف الجرائم الإسرائيلية، مشيدا بالتحركات المصرية تجاه الأحداث وفتح معبر رفح للمصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية.

مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة قديم

وتابع أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة قديم، ويهدف لتصفية القضية الفلسطينية، ومصر ترفضه لعدم تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن سيناء خط أحمر، ومصر بذلت في سبيلها دماء الشهداء.

وأكد رضوان أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، والحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود يونيو 67.