الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز 13300 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أكثر من 13300 شهيد، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في البيان الرسمي الصادر عنها مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12916 شهيداً، والجرحى إلى 32850 جريحاً، منذ بداية العدوان الشامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي.