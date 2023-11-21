وكيل «أوقاف أسيوط» يجتمع بمديري الإدارات لتكثيف جهود صكوك الإطعام

عقد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية، لبحث تكثيف جهود مشروع صكوك الإطعام ومتابعة الأنشطة الدعوية داخل المساجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مختار عيسى دياب وكيل المديرية، والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد مدير مكتب المتابعة، ولفيف من مديري الإدارات الفرعية.

مشروع صكوك الإطعام

وشدد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة أسيوط، خلال الاجتماع على تكثيف الجهود في مشروع صكوك الإطعام والتنبيه بعدم استخدام مكبرات الصوت إلاً في خطبة الجمعة، وإقامة الشعائر فقط مع إرسال تقرير أسبوعي، يفيد ذلك مع تحمل السيد مدير الإدارة ومفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد المسؤولية فى تنفيذ ذلك.

الدروس بالمساجد

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط على متابعة النشاط الصيفي ومقارئ الجمهور والدرس المنهجي بالمساجد التي تم الإعلان عنها عن طريق الوزارة مع التزام أئمة المساجد بالمادة العلمية الواردة من الوزارة التي يتم تدريسها مع إرسال صور لجميع الأنشطة سالفة الذكر وعمل تقرير أسبوعي يٌسلم للإرشاد الديني بالمديرية مبيناً بها الآتي «اليوم - التاريخ – اسم الإمام – اسم المسجد – المادة العلمية – عدد الدارسين ويعتمد من مفتش المنطقة والسيد مدير الإدارة»، وعمل تقرير شهري بجميع الأنشطة الدعوية المقامة بالمساجد، وفي حالة المخالفة يتم عمل مذكرة تفصيلية، وتعرض على السيد مدير الدعوة، والتأكيد على عقد اجتماع شهري للأئمة لاطلاعهم على تعليمات الوزارة أولاً بأول.