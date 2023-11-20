شهداء في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب غزة

استشهد 5 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الاثنين، وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قصف منزل لعائلة بوسط قطاع غزة

كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أبو حمادة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة بركة في بلدة بني سهيلا جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية بمدينة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.