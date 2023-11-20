عضو بـ«النواب»: وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضرورة إنسانية

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لإنهاء الحرب على غزة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل مع جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار.

توضيح حقيقة ما يحدث في غزة

وأشار في بيان صحفي إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورا مهما في توضيح حقيقة ما يحدث في غزة للعالم، وإثبات كذب المزاعم والادعاءات الإسرائيلية، فضلا عن انضمام وزير الخارجية سامح شكري إلى أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المكلفة بالتحرك دوليا، لدعم جهود إنهاء الحرب في غزة، للتوجه العاصمة الصينية بكين، موضحا أن هذه اللجنة جرى تشكيلها خلال القمة العربية – الإٍسلامية التى عقدت بالرياض، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن وقف إطلاق النار لم يعد رفاهية إنما ضرورة إنسانية لإنقاذ من يمكن إنقاذه داخل قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة، مؤكدا أن الحرب على غزة وما تعرض له المدنيين لاسيما الأطفال والنساء كشف عن هشاشة القانون الدولي و ازدواجية المجتمع الدولي، وانهيار قيم حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب دائما، فعندما يتعلق بإسرائيل فلا مجال إلا للدعم المطلق غير المشروط.

وحذر من استمرار توسيع دائرة الحرب من خلال انزلاق قوى أخرى إقليمية، ما يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة، كما أنه سيكون له انعكاسات على الأمن والسلم العالميين، مطالبا الولايات المتحدة والغرب بوقف الإمدادات العسكرية المتواصلة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تصوب لتحصد أروح الفلسطينيين.