أستاذ العلاقات الدولية: إسرائيل تخطط لعملية إبادة جماعية ضد أطفال غزة

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للتخلص من الأطفال في غزة ويمارس إبادة ضد الأطفال والأمهات والرضع في كل مكان، سواء في بيوتهم أو الأماكن التي طلبوا منهم النزوح إليها.

أكثر من 1300 مجزرة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجرائم التي ارتكبت في 45 يوما أكثر من 1300 مجزرة، وهي ليست مصادفة بل مخطط له بشكل منهجي.

المجازر أمر تجرمه الديانات السماوية

وأوضح أن هذه المجازر أمر تجرمه الديانات السماوية والقوانين الدولية، لكنه توجه يستند لعقائد دينية متطرفة لدى الاحتلال منذ نشأته، فقد أباد في دير ياسين 400 امرأة وطفل مدنيين، وصابرة وشاتيلا قتل فيها 3 آلاف امرأة وطفل، ومدرسة بحر البقر حين قتل طيران الاحتلال عشرات الأطفال، ومذبحة قانا التي استشهد فيها مئات الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى دار الإيواء في لبنان وتم قصفهم وقتلهم تحت علم الأمم المتحدة.