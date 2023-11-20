المفتي يدين الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة واستهدافه، اليوم الاثنين، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الاثنين: «إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كل المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك الدماء

وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان.

الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ

وأكد مفتي الجمهورية أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ودعا مفتي الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.