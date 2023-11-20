الجالية المصرية بالكويت: الانتخابات الرئاسية فرصة للتعبير والمشاركة الفعالة

أكدت الدكتورة داليا البيلي ممثل الجالية المصرية في الكويت، أن الانتخابات الرئاسية فرصة لتعبير المصريين عن إرادتهم وتعزيز مكانة مصر، خاصة أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا في المنطقة العربية في ظل الأحداث الساخنة التي تمر بها المنطقة العربية والانتخابات ستكون مؤثرة على استقرار المنطقة العربية.

نتيجة الانتخابات ستكون مؤثرة بعلاقة الدول

وأضافت داليا البيلي، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم» مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة اليوم الإثنين، أن نتيجة الانتخابات ستكون مؤثرة بعلاقة الدول ومصر لها دور محوري وريادي على الساحة الدولية وعضو مهم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مؤكدة أن الانتخابات لها تأثير على مكانة مصر على الساحة الدولية.

الجالية المصرية في الكويت متميزة ولها حس

وتابعت أن الجالية المصرية في الكويت متميزة ولها حس وطني وسباقة في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ونحصل دائما على المركز الأول في المشاركة ومشاركتنا في الانتخابات نابعة من مسؤوليتنا في ظل التحديات الداخلية والخارجية والانتخابات الرئاسية وستكون رسالة للعالم كله أننا مع دولتنا المصرية والقيادة السياسية والرئيس السيسي».