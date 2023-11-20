«مهنيين مستقبل وطن» تجتمع في 3 محافظات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، عقد اجتماعاتها التنظيمية في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالمحافظات الثلاثة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والأقسام.

وقال النائب الدكتور محمود سعد، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن الكيان الداعم الأساسي للقيادة السياسية في كافة قراراتها، ونحن جميعا داعمين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة وعلينا الاصطفاف خلف القيادة السياسية منذ اللحظات والساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية وبدأنا بالفعل في اتخاذ العديد من الإجراءات ووضع الخطة ومراحل تنفيذها.

اجتماع أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن

وأضاف أن مستقبل وطن سيكون أول كيان يتواجد علي الأرض في الساعات الأولي للتصويت لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة ومن قلب صعيد مصر نجدد الوعد والعهد لفخامة الرئيس.

وأكد محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن أمانة المهنيين واحدة من أهم الأمانات وأن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بأصحاب المهن المختلفة، ووجه الرئيس بتعزيز جهود التنمية الصناعية ودعم المهنيين من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

مناقشة الانتخابات الرئاسية

وأضاف «عبد الفتاح» أن أمانة المهنيين تعد محورا أساسيا للعملية الانتخابية كونها تضم النقابات المهنية وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال حشد منظم تشارك فيه جميع طوائف النقابات حتى يخرج العرس الانتخابي بشكل يليق بمصرنا الغالية.

وقال المهندس أحمد كامل حمزة أمين المهنيين بمحافظة قنا، أن الاجتماع ناقش خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات في المرحلة القادمة، كما شهد الاجتماع نقاشًا بين المشاركين حول القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة.