مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا بالفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالفيوم، برئاسة العمدة علي عبدالمنعم الاخن، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك بحضور النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين بمركزية حزب مستقبل وطن، وزهير ساري أمين مساعد الأمانة المركزية، والنائب عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالفيوم، والأمناء المساعدين اللواء محمد أمين أبوطالب، وأحمد صبري البكباشي، وعلى غيث، وخالد معروف، عضو الأمانة المركزية والدكتور مصطفى حسنى، أمين التدريب والتثقيف، والدكتور تهامى قطب، مساعد، أمين التنظيم، والأمناء المساعدين لامانة العمال والفلاحين تامر عيسي، وخالد الشريف وأعضاء أمانة العمال والفلاحين بالفيوم.

تفاصيل مؤتمر مستقبل وطن في الفيوم

استعرض النائب سيد نصر، إنجازات رئيس الجمهورية والتي شملت كافة القطاعات بمحافظات مصر وفقا لاستراتيجية مصر 2030، مؤكدا أهمية الوقوف صفاً واحداً خلف الرئيس ودعم كل قراراته خلال هذه المرحلة التي تواجة فيها مصر تحديات كثيرة وأهمية المشاركة السياسية والنزول إلى صناديق الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا وحقا دستوريا لكل مواطن.

مطالبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

وأكد النائب عبد القادر الجارحي، أهمية النزول إلى صناديق الانتخابات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية واختياره لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الاستقرار.

وأكد أنه جرى عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستكمال ما بدأه الرئيس من مشروعات قومية في مجالات مختلفة، وضرورة المشاركة لدعم السيسي وتثبيت أركان الدولة المصرية واستكمال المشروعات العملاقة.