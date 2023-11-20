الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة مار جرجس في جنوب لبنان

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، كنيسة مار جرجس في بلدة يارون، قضاء بنت جبيل، في جنوب لبنان، وألحقت بها أضرارا كبيرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

غارات على القطاع الشرقي في جنوب لبنان

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على بلدات الطيبة، والخيام، وياطر، وبيت ليف، ومحيط بلدة كفرا، في القطاع الشرقي.

وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت في وقت سابق اليوم أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية، فيما قصفت مروحيات من نوع أباتشي بلدات الجنوب اللبناني في عيتا الشعب، ومارون الراس، ومحيبيب، وطيرحرفا.

قصف بلدات في لبنان

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدات عيتا الشعب، ورميش، ومارون الراس، وحولا، وميس الجبل، ومركبا، وعيترون.