«تعليم الإسكندرية»: تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية، تنفيذ برنامج تدريبي لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، وذلك بإدارة العامرية بمحافظة الإسكندرية، في إطار حرص الوزارة، على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن البرنامج يستهدف مديري المدارس والمعلمين، والأخصائيين من كل مدرسة و رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وأمناء اتحاد الطلاب، في برنامج يستمر 3 أيام متتالية.

وأضاف «أبو زيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من البرنامج، هو إكساب المشاركين من الطلاب والمعلمين المعارف والمهارات، والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة، في تعزيز الوعي المجتمعي، وقيم المواطنة لدى الطلاب بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن اليوم الأول، التدريب من خلال محاضرات وورش عمل على الوعي والمواطنة، واليوم الثاني التربية الإيجابية، وفي اليوم الثالث خطة action plan. ‏

وأشار إلى أنه يجري تفعيل البرنامج في جميع الإدارات، وتخصيص كل القاعات المجهزة بالمدارس، لعقد ورش العمل، والتدريب لإنجاح هذا العمل، الذي تعود فائدته على كل فئات المجتمع، وتتم المتابعة الميدانية من المديرية بشكل يومي.