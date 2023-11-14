«أوقاف مطروح» تطلق مبادرة لدعم المنتجات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أطلقت مديرية الأوقاف بمطروح، اليوم الثلاثاء، مبادرة لدعم المنتجات الوطنية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة مصر العامة بمطروح.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المنطقة العربية تمر بمحنة صعبة وواقع مريع، ولكن من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن ثوب المحنة تولد المنحة.

دعم المنتج الوطني

وأشار وكيل أوقاف مطروح، إلى أهمية دعم المنتجات المحلية وأن هذا يعد واجبا شرعيا، وضرورة وطنية وأمنا قومياً للبلاد ونصرةً لقضايا الأمة، لتشجيع منتجات مصر والتي تساهم في رفع المستوي الاقتصادي وتحسين دخل الفرد، والتنافس مع المنتجات الأخري، وأثنى على جهود الدولة المصرية في الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وهو واجب كل مسلم بل كل من يتصف بالإنسانية الحقة، فما يحدث الآن منافٍ لكل مبادئ الإنسانية، ولا أقوى في الرد على هذه الهمجية إلا بحياة الشعوب واستعادة الروح، ورفض الهزيمة النفسية، والعمل والإنتاج دون الحاجة إلى استيراد منتجات تكون وقوداً لسفك الدماء، وتشريد العزل، وتصفية الهوية العربية الإسلامية بفلسطين.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وقال وكيل أوقاف مطروح، إن العمل الجاد والأخذ بأسباب التقدم والتخطيط السليم والإرادة الصلبة هو ما أرشد إليه ديننا الحنيف وهو عمل الأنبياء والرسل الكرام فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»، ودعم المنتج الوطني واجب شرعي ووطني لاستعادة الخيرية والوسطية وهو من باب الإعداد الذي أمرنا به وفرصة لشبابنا للنزول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوسيع دورة الاقتصاد وحماية الأمن القومي للأمة ومواجهة أعدائها.