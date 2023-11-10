«أوقاف مطروح» تطلق قافلة دعوية في السلوم

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن انطلاق فعاليات قافلة دعوية إلى مدينة السلوم بوابة مصر الغربية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات، على رأس القافلة الدعوية.

مناقشة قضايا الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إنه جرى عقد اجتماع الأئمة، مرحبا بجمعهم والجدد منهم، متناولا التوجيهات بأهم القضايا التي يجب على الإمام أن يتناولها في ندواته ودروسه، والتي بات الناس في حاجة ماسة إلى معالجتها، من قضايا الأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات، كما نوه إلى أن الإمام المتميز دعويا هو من يحرص على توحيد صفوف جماهيره وترابطهم فلا ينبغي أن يكون مناط حديثه على منبره أو درسه متناولا المسائل الخلافية التي لا تدرس إلا في قاعة العلم المخصصة لها.

القضية الفلسطينية

كما لفت وكيل أوقاف مطروح، أنظار الأئمة في السلوم، إلى أنه من الواجب عليهم توعية الناس إلى أن نصرة الهوية الإسلامية العربية والقضية الفلسطينية لا تكون بالشعارات الجوفاء وإنما بوحدة الصف وجمع الكلمة والتخطيط السليم والإرادة الواعية واستغلال الأمة لطاقاتها والدعم المادي والمعنوي.

وجرى عقد مقرأة الأئمة بمسجد العاشر من رمضان، والذي تم اختياره كرسالة لاعتزازنا بنصر الله، وجلسة تناول فيها الحديث فيها أسباب النصر وبشرياته وبث الأمل مع الاهتمام بالعمل وترابط الصف، وهنا يتحقق وعد الله بالنصر، مستشهداً بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزوة بدر والأحزاب، حيث اجتمعت الكلمة حينما طلب النبي الكريم الشورى مع ملمح الإعداد وفق التوسع في حفر الخندق، ودعا لعدم التنازع المفضي للضعف، قال تعالى: «وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفۡشَلُوا۟ وَتَذۡهَبَ رِیحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِینَ».

خطبة الجمعة

واختتمت القافلة بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان الأبعاد الإنسانية وخطورة تجاهلها، وسط حفاوة رواد المساجد بمدينة السلوم.