إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء المعادي وطره، جهودها في إزالة كل تعارضات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باستكمال أعمال إزالة العقارات التي تتعارض مع المشروع والتي تم حصرها وجارٍ متابعة الأعمال.

جدول زمني

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الاطمئنان على سير الأعمال من خلال الجولات الميدانية اليومية لمواقع الأعمال بنطاق الأحياء الواقع بها الإزالات، حيث وجهت بالمتابعة المستمرة المباشرة من رؤساء الأحياء المعنية لنسب تنفيذ الأعمال لإزالة التعارضات واستكمال المشروع وبذل الجهود لاختصار وقت التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال.

خلق محاور جديدة

جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بمتابعة التطوير وتذليل كل التحديات وإزالة التعارضات في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على حركة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة وربطها بالمحافظات الأخرى، وذلك بمتابعة اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة.