«برلمانية»: فصل يومي للموظفين في الدول الغربية بسبب دعم فلسطين

كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، تفاصيل مناقشة رئيس الوزراء لموقف مصر من الأزمة الفلسطينية.

المصريون يتابعون الأحداث لحظة بلحظة

وأكدت النائبة أميرة صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن المصريين منذ اندلاع الأحداث يتابعون الشأن الفلسطيني لحظة بلحظة باعتبار أن المصريين أكثر شعوب العالم اهتماما بالقضية الفلسطينية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن دول العالم الغربي العظمى تدعم إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي بشكل صارخ، منوهة أن مصر تعتبر أمن فلسطين جزءا من أمنها القومي، والعالم سيدفع فاتورة ثمينة جدا بشأن ما يحدث في غزة.

هناك فصل يومي للموظفين في عواصم الدول الغربية

وعلقت النائبة أميرة صابر: «هناك فصل يومي للموظفين في عواصم الدول الغربية بسبب دعم القضية الفلسطينية، محذرة من دعم الدول الغربية الأعمى لإسرائيل في تنفيذ مجازرها بشأن الفلسطينيين.

واستكملت: «مجلس النواب هو المعبر عن صوت الشعب المصري، وسيُنَاقَش رئيس الوزراء باعتبار تقديم طلبات إحاطة من زعماء الأغلبية البرلمانية في المجلس».