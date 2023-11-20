«الأمن القومي الأمريكي»: إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية قصيرة بغزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن بلاده تأمل في انتظام دخول الوقود إلى غزة وزيادة كمياته، ومن الصعب الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين بغزة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن بلاده طالبت بهدنة إنسانية في غزة حتى يبتعد الناس عن مناطق الخطر، والاقتراب من نهاية المفاوضات بشأن اتفاق الإفراج عن المحتجزين، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع كيربي، أن المستشفيات في غزة يجب ألا تتعرض لإطلاق النار، وهناك 800 مواطن أمريكي خرجوا من غزة عبر معبر رفح حتى الآن، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية قصيرة بناء على طلب الولايات المتحدة، التي وضحت لتل أبيب ضرورة عدم تعرض المدنيين للأذى بجنوب غزة.