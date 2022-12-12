«كيربي»: لاعبة السلة العائدة من السجن في روسيا تتلقى العلاج بمستشفى عسكري

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي «جون كيربي»، أن لاعبة السلة الأمريكية «بريتني جرينر»، العائدة من الاحتجاز في روسيا، تتلقى العلاج في مستشفى عسكري بولاية «تكساس».

إفراج متواصل

وقال كيربي، حسبما أفادت قناة «الحرة»، الأمريكية، اليوم، إن موسكو كانت تسعى للإفراج عن سجين روسي في ألمانيا بتهمة قتل معارض شيشاني في إطار المفاوضات مع واشنطن.

قصة القبض على اللاعبة

كانت السلطات الروسية اعتقلت «جرينر»، في فبراير الماضي بأحد مطارات موسكو، حيث كانت تحمل سجائر إلكترونية مُحملة بزيت مُخدر الماريجوانا، وتم لاحقا نقلها إلى منشأة عقابية لتقضي حكما بالسجن 9 سنوات.

عودة إلى أمريكا

وعادت لاعبة السلة الأمريكية «بريتني جرينر»، الجمعة الماضي إلى مطار كيلي فيلد في مدينة «سان أنطونيو»، بولاية (تكساس) الأمريكية، وذلك عقب قيام روسيا بإطلاق سراحها في إطار صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة.