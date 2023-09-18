قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تشهد عددًا متزايدًا من أعضاء «الكونجرس»، الذين عبروا عن انتقاداتهم فيما يتعلق بالإنفاق والمساعدات المستقبلية لأوكرانيا، مضيفا لصحيفة «تليجراف» البريطانية، إن الانتقادات تأتي في المقام الأول من مجموعة صغيرة ولكن قوية من الجمهوريين في الجناح الأيمن في مجلس «النواب»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، وصف السناتور من «شبه جزيرة القرم»، عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، سيرجي تسيكوف، المستشار الألماني أولاف شولتز بالشخص الناكر للجميل للغاية، وتقييماته للوضع في أوكرانيا متحيزة.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إن شرط بدء مفاوضات السلام هو انسحاب القوات الروسية من أراضي أوكرانيا.

تسيكوف: شولتز متحيز في تقييمه للأحداث في أوكرانيا

وأوضح تسيكوف، أن شولتز متحيز في تقييمه للأحداث التي تجري في أوكرانيا، وجاحد للغاية لكل ما فعلته روسيا من أجل ألمانيا، مشيرا إلى أن روسيا هي التي وحدت ألمانيا، وزودت موارد الطاقة بأسعار رخيصة لفترة طويلة.

وأضاف السناتور الروسي، أن امتنانًا لذلك، شاركت ألمانيا بنشاط في تشكيل حلف شمال الأطلسي «الناتو» وتوسعه شرقًا، مما يهدد «موسكو».