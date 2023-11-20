أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر خلال منتصف التعاملات

حافظت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، على استقرارها المستمر منذ ختام تعاملات أمس الأحد، داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيير لمدو يومين، وذلك وفقاً لما أعلنته بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-11-2023 في مصر والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذھب عیار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 3154 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين إلى 2366 جنيهًا.

سعر الذھب في مصر

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم الاثنين 1840 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 وصل الآن إلى 1577 جنيها.

- أما سعر جنيه الذهب يسجل في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 22080 جنيها.

- ويبلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين 1971 دولار.