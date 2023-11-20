سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الاثنين 20-11-2023

يواصل سعر جرام الذهب عيار 21 استقراره الملحوظ منذ ختام تعاملات أمس في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، ولم يطرأ على الأسعار أي تغيير حتى بداية التعاملات الصباحية وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا سجل 2720 جنيها فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 3108 جنيهات، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2331 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ اليوم الاثنين 1818 جنيها كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1557 جنيها، فيما وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 21 ألفا و760 جنيها ويبلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين 96 ألفا و854 جنيها.