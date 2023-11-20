استقرار أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين

تشهد أسعار الذهب العالمية استقرارا خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع، وذلك على الرغم من استمرار الدولار في توسيع خسائره مقابل العملات في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1977 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1993 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي الذي سجل ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 2.2%.

وحافظ الذهب حاليًا على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي في ظل فشله في الاستفادة من التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى حاجة الذهب إلى مزيد من التحفيز حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول بشكل مستقر فوقه.

وكشف تحليل جولد بيليون أن الذهب يترقب التحفيز من مزيد من البيانات الضعيفة من قبل الاقتصاد الأمريكي، أو ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد بسبب توترات جيوسياسية أو مخاوف بشأن ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي مستمر في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضًا بنسبة 0.4%، وذبك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.

التدهور الحالي في مستويات الدولار الأمريكي يأتي بعد بيانات التضخم الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

التوقعات الآن في الأسواق تشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وبدأت الأسواق في وضع احتمال بنسبة 30% أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر مارس 2024.

المضاربات على العقود الآجلة لشراء الذهب تعود للانخفاض

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 7301 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 3539 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

وأيضًا التعافي الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية قد سحب الاستثمارات من سوق الذهب الأمر الذي أدى إلى انخفاض المراهنات عليه ليعمل هذا على تراجع الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب، وقد يؤدي هذا إلى بداية تصحيح سلبي جديد في أسعار الذهب.

ولكن قد يشهد الذهب بعض التماسك في ظل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بعد أن تغيرت نظرة الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية وبالتالي تراجع الطلب على أسواق السندات الحكومية.

هذا وقد ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 1.49٪ إلى 883.43 طنًا يوم الجمعة الماضية لتصل إجمالي الاستثمارات في الصندوق إلى 54.8 مليار دولار، وبذلك يكون أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع بنسبة 8.3%.