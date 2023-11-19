تواصل أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل كافة محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة ثباتها التي عليه منذ منتصف التعاملات، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات، أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً داخل محلات الصاغة بلغ 2720 جنيها أما سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3108 جنيهات، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل كافة محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية إلي 2331 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 بلغ في ختام التعاملات المسائية 1818 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1557 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب سجل 21760 جنيها، كما وصل سعر الأونصة إلى 96854 جنيها.